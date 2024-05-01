Целевое обучение, защита должников по ЖКХ и поиск пропавших родственников: что изменится в жизни россиян в мае

С 1 мая в России до 30 млн рублей увеличился лимит на банковские переводы между своими счетами без комиссии. Наряду с этим произойдут изменения в системе целевого обучения: заказчики будут размещать на специальной платформе предложения, среди которых каждый поступающий сможет найти необходимую информацию. В мае также вырастет финансовое обеспечение ответственности компаний в сфере выездного туризма. Об этих и о других изменениях — в материале RT.

Переводы между своими счетами

С 1 мая лимит на бесплатные онлайн-переводы между своими счетами для россиян вырастет с 100 тыс. до 30 млн рублей. Кредитным организациям будет запрещено ограничивать размер или количество транзакций в пределах этой суммы.

Как заявили ранее в Центробанке, переводы без комиссии можно будет осуществлять через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка на свой счёт в другой кредитной организации либо по номеру своего телефона через систему быстрых платежей (СБП).

Новые правила не будут распространяться на переводы, которые человек совершает непосредственно в отделениях, а также на переводы по номеру карты. Отмечается, что в последнем случае не всегда возможно определить получателя средств.

«Изменения не только позволят гражданам переводить свои средства между банками без лишних расходов, но и будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов», — отмечали в ЦБ.

Доплаты к пенсиям у некоторых категорий населения

Доплаты к пенсиям с 1 мая получат неработающие труженики угольной промышленности и лётчики гражданской авиации, а также граждане, которым исполнилось 80 лет, и те, кому была присвоена I группа инвалидности.

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Отмечается, что величина доплаты будет определяться индивидуально в зависимости от зарплаты работника и продолжительности специального стажа.

Источником финансирования доплат послужат взносы в Социальный фонд России со стороны предприятий угольной промышленности и организаций, использующих труд членов лётных экипажей.

Целевое обучение

С 1 мая заработают изменения в системе целевого обучения. Заказчик сможет размещать на цифровой платформе «Работа в России» предложение о заключении договора о целевом обучении.

Как заявил ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, цифровая платформа даст возможность видеть все предложения в целом по стране и выбрать любой регион для прохождения целевого обучения, что предоставляет возможности для выстраивания индивидуальной карьеры.

Благодаря публикации заявок на целевое обучение каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения, а также о работодателе, с которым потом будет заключён трудовой договор.

«Важно, чтобы студент-целевик понимал: ему гарантированы место работы, достойная заработная плата, жильё и другие социальные гарантии от работодателя и региона, а региональные власти были уверены, что вложенные средства не потрачены впустую и человек, заключивший договор о целевом обучении, вернётся работать в свой регион», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Рост финобеспечения ответственности туроператоров

Не менее 25 млн рублей составит с 1 мая финансовое обеспечение ответственности туроператоров в сфере выездного туризма или тех, что ранее занимались такой деятельностью, но сведения о которых были исключены из Единого федерального реестра туроператоров.

Финобеспечение гарантирует исполнение обязательств перед туристами. Ранее страховаться можно было минимум на 10 млн рублей.

Права должников по ЖКХ дополнительно защитят

С 3 мая расширится перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ. Ранее это были управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников, жилищные кооперативы, а теперь в перечень войдут наймодатели социального жилья.

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«Принятие закона позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ и будет способствовать надлежащему выполнению управляющими компаниями своих обязанностей», — прокомментировал изменения Вячеслав Володин.

Поиск пропавших родственников

С 15 мая близких родственников пропавших без вести граждан включат в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Речь идёт о кровных родственниках: родителях, детях, братьях и сёстрах.

Соответствующая информация будет храниться до установления местонахождения разыскиваемого человека, но не более 70 лет. В случае обнаружения пропавшего или идентификации его тела биоматериалы будут уничтожаться.

Получать биоматериал для проведения геномной регистрации будут органы предварительного следствия и органы дознания с привлечением специалистов в области криминалистики.