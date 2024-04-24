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Экономист Швец: прожиточный минимум пенсионера в России удвоился за десять лет

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За десять лет прожиточный минимум российского пенсионера вырос более чем вдвое — до 13 290 рублей (на 6892 рубля), сообщила кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.

В беседе с «Газетой.Ru» она также обратила внимание на то, что реальный размер пенсии рассчитывается по установленной формуле, где учитывается количество заработанных пенсионных баллов и добавляется фиксированная часть (8134,88 рубля в 2024 году).

«В зависимости от количества заработанных баллов будет установлен и размер страховой пенсии. Она может быть как ниже, так и выше прожиточного минимума», — пояснила экономист.

Собеседница напомнила, что по закону «О государственной социальной помощи» размер пенсии не может быть меньше прожиточного минимума.

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