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Юрист Русяев предупредил о мошеннических схемах при замене счётчиков

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Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев предупредил о мошеннических схемах, с которыми можно столкнуться при замене счётчиков.
Юрист Русяев предупредил о мошеннических схемах при замене счётчиков
  • Gettyimages.ru

«По квартирам россиян продолжают ходить незваные гости, представляющиеся сотрудниками коммунальных служб. Они пугают жильцов штрафами, отключением услуг и принуждают к покупке новых счётчиков или дополнительного оборудования по баснословным ценам», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, чаще всего злоумышленники пугают якобы истекшими сроками поверки приборов учёта воды, газа или электричества.

Кроме того, под видом обязательных мошенники могут продавать различные дополнительные устройства.

«Злоумышленники ссылаются на вымышленные законы, запугивают ответственностью за последствия аварий. В реальности установка подобных приборов в частных квартирах никак не регламентирована», — пояснил Русяев.

Как добавил эксперт, при малейших сомнениях необходимо требовать предъявить служебные удостоверения и связываться с организацией для подтверждения личности.

Ранее юрист Андрей Костянов дал рекомендации, как снизить расходы за жилищно-коммунальные услуги.

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