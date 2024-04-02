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Юрист Костянов дал советы по снижению расходов за ЖКУ

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Юрист Андрей Костянов дал рекомендации, как снизить расходы за жилищно-коммунальные услуги.
Юрист Костянов дал советы по снижению расходов за ЖКУ
  • РИА Новости

«Как меньше платить за коммунальные услуги? Это у нас вопрос энергосбережения, установка более экономичных приборов», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил специалист, установка индивидуальных приборов учёта и своевременная передача показаний с них также позволят платить меньше за услуги ЖКХ.

На общем собрании жильцов можно исключить из договора с управляющей компанией услуги, пользоваться которыми вы не собираетесь.

«Возможно отказываться от работ, которые вам не нужны, кроме минимального перечня, который у нас определён законодательством России. Меньше минимального заказывать услуги вы не можете», — заключил эксперт.

Ранее юрист, адвокат Антон Габович напомнил о новом порядке перепланировки помещений, который вступил в силу с 1 апреля 2024 года.

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