Юрист Костянов дал советы по снижению расходов за ЖКУ
- РИА Новости
«Как меньше платить за коммунальные услуги? Это у нас вопрос энергосбережения, установка более экономичных приборов», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».
Как отметил специалист, установка индивидуальных приборов учёта и своевременная передача показаний с них также позволят платить меньше за услуги ЖКХ.
На общем собрании жильцов можно исключить из договора с управляющей компанией услуги, пользоваться которыми вы не собираетесь.
«Возможно отказываться от работ, которые вам не нужны, кроме минимального перечня, который у нас определён законодательством России. Меньше минимального заказывать услуги вы не можете», — заключил эксперт.
Ранее юрист, адвокат Антон Габович напомнил о новом порядке перепланировки помещений, который вступил в силу с 1 апреля 2024 года.