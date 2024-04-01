Юрист Габович напомнил о новом порядке перепланировки помещений

Юрист, адвокат Антон Габович напомнил о новом порядке перепланировки помещений, который вступил в силу с 1 апреля 2024 года.

В беседе с rostovgazeta.ru он отметил, что законодательные изменения уточняют понятие перепланировки. Речь идёт о необходимости внесения данных в единый государственный реестр недвижимости. Также конкретизируется момент завершения перепланировки.

«При этом сам порядок проведения перепланировки не меняется. К примеру, если ростовчанин собирается делать ремонт в квартире, то без изменения характеристик помещения его согласовывать не нужно. А если речь идёт об изменении внутренних перегородок или желании добавить окно, такие работы потребуется согласовать», — пояснил Габович.

Со своей стороны, старший управляющий партнёр юридической компании GP Partners Пётр Гусятников в беседе с Life.ru сообщил, что если сделать перепланировку тайно, то это не значит, что не придётся платить штраф.

«О ней всё равно могут узнать. Например, потёк кран и вызвали сантехника, он вошёл и увидел, что планировка отличается от стандартной. Сантехник может сообщить об этом в жилищную инспекцию или управляющую компанию. Далее надзорные органы могут выписать штраф», — сказал он.

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