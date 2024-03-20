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Специалист Барсуков назвал ипотеку выгоднее аренды квартиры

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Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.
Специалист Барсуков назвал ипотеку выгоднее аренды квартиры
  • Gettyimages.ru

«Весь вопрос в том, когда человек хочет купить квартиру. Ведь любой человек, который арендует, он в итоге должен прийти в ситуацию, что он когда-нибудь будет покупать своё жильё», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, квартира в ипотеку будет дороже аренды, но полученный объект недвижимости станет активом.

«Если человек хочет купить квартиру с горизонтом в год, то вполне возможно, что сегодня есть смысл не брать ипотеку, а снимать. Потому что деньги на депозите 16% годовых приносят», — уточнил Барсуков.

Как добавил эксперт, если планировать покупку квартиры через десять лет, то вариант с арендой лучше не рассматривать.

Ранее руководитель агентства недвижимости «Vysotsky Estate Фили-Можайский», финансовый консультант Сергей Макаров рассказал о причинах роста популярности индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России.

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