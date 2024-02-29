Консультант Макаров высказался о росте популярности ИЖС в России

Руководитель агентства недвижимости «Vysotsky Estate Фили-Можайский», финансовый консультант Сергей Макаров рассказал о причинах роста популярности индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России.

В беседе с РИАМО он выразил мнение, что это произошло из-за повышенного интереса со стороны инвесторов, многие из которых ушли в этот сегмент с первичного рынка.

«В 2023 году сегмент ИЖС стал набирать популярность среди инвесторов, которые покупают земельные участки в ипотеку не с целью построить дом, а для того, чтобы получить дешёвые средства и потратить их на что-то другое. Это выходит для них дешевле, чем взять потребительский кредит», — пояснил эксперт.

Ранее руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина заявила, что строители обязаны устранять недостатки, выявленные при приёмке квартиры в новостройке.



