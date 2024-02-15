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Риелтор Никитина: при приёмке новой квартиры следует зафиксировать все недочёты

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Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина заявила, что строители обязаны устранять недостатки, выявленные при приёмке квартиры в новостройке.
Риелтор Никитина: при приёмке новой квартиры следует зафиксировать все недочёты
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

К числу таких недочётов можно отнести сколы, трещины, царапины, пятна краски, остатки строительного клея, поделилась эксперт в беседе с РИАМО.

«Для того чтобы все обнаруженные недостатки были устранены, необходимо их задокументировать, то есть детально изложить в акте, и проследить, чтобы его подписали все участники процесса, в том числе представитель застройщика», — отметила Никитина.

Она также посоветовала проявлять настойчивость, приезжать и контролировать процесс устранения недостатков в квартире.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин назвал покупку квартиры без ремонта выгодным вариантом.

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