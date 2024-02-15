Риелтор Никитина: при приёмке новой квартиры следует зафиксировать все недочёты
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К числу таких недочётов можно отнести сколы, трещины, царапины, пятна краски, остатки строительного клея, поделилась эксперт в беседе с РИАМО.
«Для того чтобы все обнаруженные недостатки были устранены, необходимо их задокументировать, то есть детально изложить в акте, и проследить, чтобы его подписали все участники процесса, в том числе представитель застройщика», — отметила Никитина.
Она также посоветовала проявлять настойчивость, приезжать и контролировать процесс устранения недостатков в квартире.
Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин назвал покупку квартиры без ремонта выгодным вариантом.