Риелтор Никитина: при приёмке новой квартиры следует зафиксировать все недочёты

Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина заявила, что строители обязаны устранять недостатки, выявленные при приёмке квартиры в новостройке.

К числу таких недочётов можно отнести сколы, трещины, царапины, пятна краски, остатки строительного клея, поделилась эксперт в беседе с РИАМО.

«Для того чтобы все обнаруженные недостатки были устранены, необходимо их задокументировать, то есть детально изложить в акте, и проследить, чтобы его подписали все участники процесса, в том числе представитель застройщика», — отметила Никитина.

Она также посоветовала проявлять настойчивость, приезжать и контролировать процесс устранения недостатков в квартире.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин назвал покупку квартиры без ремонта выгодным вариантом.