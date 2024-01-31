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Специалист Пысин рассказал об особенностях покупки квартиры без ремонта

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Генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин назвал покупку квартиры без ремонта выгодным вариантом.
Специалист Пысин рассказал об особенностях покупки квартиры без ремонта
  • Gettyimages.ru

«Однако здесь в каждом случае необходимо всё тщательно просчитывать. В первую очередь необходимо найти либо недооценённый объект, либо объект, который продаётся срочно, поэтому собственник готов снизить цену», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметил специалист, при покупке квартиры под ремонт есть возможность продумать все мелочи, маршруты, зоны, в том числе расположить краны и выключатели там, где это удобно, а также использовать материалы, которые прослужат долго, то есть получить идеальное жильё с точки зрения всех индивидуальных предпочтений.

«Если всё правильно сделать, то можно приобрести «убитый» объект и сделать отличный ремонт, уложившись в бюджет, аналогичный покупке полностью готовой квартиры», — заключил эксперт.

Ранее руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина рассказала, что за последние десять лет доля ищущих квартиры без помощи риелтора выросла в 2,5 раза.

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