Специалист Никитина заявила о росте доли ищущих квартиры самостоятельно
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«В массовом сегменте она доходит до 80%, в случае с бизнес-классом и выше — до 50%. При бюджете покупки выше 20 млн рублей риелторы чаще оказывают услуги полного цикла, сами звонят, ходят на показы. В большинстве же случаев покупатели ищут объекты сами, а агентства недвижимости подключают, когда вариант уже подобран», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.
Как отметила специалист, это связано с доступностью экспертной информации, в том числе статей, в которых профессионалы подробно объясняют все моменты, связанные с покупкой и продажей квартир.
«Ранее все риелторские базы были закрытыми. Сегодня появились популярные и открытые для всех сервисы и агрегаторы по поиску недвижимости, поэтому каждый может самостоятельно зайти на такой сайт и найти подходящие варианты», — заключила Никитина.
Ранее сообщалось, что студии и однокомнатные квартиры пользуются большим спросом в России.