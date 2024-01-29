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Специалист Никитина заявила о росте доли ищущих квартиры самостоятельно

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Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина рассказала, что за последние десять лет доля ищущих квартиры без помощи риелтора выросла в 2,5 раза.
Специалист Никитина заявила о росте доли ищущих квартиры самостоятельно
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

«В массовом сегменте она доходит до 80%, в случае с бизнес-классом и выше — до 50%. При бюджете покупки выше 20 млн рублей риелторы чаще оказывают услуги полного цикла, сами звонят, ходят на показы. В большинстве же случаев покупатели ищут объекты сами, а агентства недвижимости подключают, когда вариант уже подобран», — заявила эксперт в беседе с РИАМО.

Как отметила специалист, это связано с доступностью экспертной информации, в том числе статей, в которых профессионалы подробно объясняют все моменты, связанные с покупкой и продажей квартир.

«Ранее все риелторские базы были закрытыми. Сегодня появились популярные и открытые для всех сервисы и агрегаторы по поиску недвижимости, поэтому каждый может самостоятельно зайти на такой сайт и найти подходящие варианты», — заключила Никитина.

Ранее сообщалось, что студии и однокомнатные квартиры пользуются большим спросом в России.

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