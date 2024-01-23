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Риелторы сообщили о росте цен на маленькие квартиры из-за высокого спроса

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Студии и однокомнатные квартиры пользуются большим спросом в России, это вызвало рост цен, сообщают риелторы, опрошенные порталом MSK1.
Риелторы сообщили о росте цен на маленькие квартиры из-за высокого спроса
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Delahaye

Риелтор Олег Бендриков отмечает, что на таких небольших квартирах «более ощутимо видно повышение стоимости квадратного метра».

«Стоимость квадратного метра в студии и в однокомнатной квартире выше, чем в жилье побольше — даже в том же доме», — добавил он.

Основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнёры» Евгений Яшенков подчеркнул, что огромное количество непрофессиональных инвесторов сейчас в это вкладываются: «покупают самые недорогие квартиры, чтобы их переделать и продать дороже».

Как ранее писал RT, по итогам 2023-го цены на квартиры в российских новостройках поднялись в среднем на 12%, хотя в предыдущие несколько лет ежегодно росли более чем на 23%.

При этом удорожание жилья стало замедляться не только на первичном рынке, но и на вторичном, о чём RT рассказали специалисты отрасли.

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