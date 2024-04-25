Более 200 педагогов колледжей Москвы повысят квалификацию в области освоения ИИ

В Москве в текущем году 200 преподавателей из 33 колледжей пройдут обучение в области использования искусственного интеллекта в образовательном процессе в целях повышения квалификации.

Об этом сообщает сайт kp.ru. По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, обучение организуют на базе школы цифровых технологий Сбера — «Школа 21». Ракова отметила, что это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, подписанному 18 апреля мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом, председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом. «Обучение позволит преподавателям подготовить выпускников колледжей по ИТ-специальностям с учётом всех требований работодателей и адаптировать их к современным условиям рынка труда», — уточнила вице-мэр. Ранее сообщалось, что для участников проекта «Московское долголетие» запустили новую программу «Мастерская «Лидер».