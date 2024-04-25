RT в Telegram
Подпишись

Более 200 педагогов колледжей Москвы повысят квалификацию в области освоения ИИ

Короткая ссылка
В Москве в текущем году 200 преподавателей из 33 колледжей пройдут обучение в области использования искусственного интеллекта в образовательном процессе в целях повышения квалификации.
Более 200 педагогов колледжей Москвы повысят квалификацию в области освоения ИИ

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, обучение организуют на базе школы цифровых технологий Сбера — «Школа 21».

Ракова отметила, что это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в области искусственного интеллекта, подписанному 18 апреля мэром Москвы Сергеем Собяниным и президентом, председателем правления ПАО «Сбербанк России» Германом Грефом.

«Обучение позволит преподавателям подготовить выпускников колледжей по ИТ-специальностям с учётом всех требований работодателей и адаптировать их к современным условиям рынка труда», — уточнила вице-мэр.

Ранее сообщалось, что для участников проекта «Московское долголетие» запустили новую программу «Мастерская «Лидер».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить