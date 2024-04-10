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ЦБ поддержал внедрение механизма «второй руки» для переводов пенсионеров

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Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании в Государственной думе, заявила, что финансовый регулятор поддерживает идею внедрения обязательного для банка механизма «второй руки» для переводов пенсионеров.
ЦБ поддержал внедрение механизма «второй руки» для переводов пенсионеров
  • РИА Новости

Как сообщает РБК, с помощью сервиса пожилые люди смогут  привлекать доверенное лицо для подтверждения банковских операций.

По мнению Набиуллиной, это позволит уменьшить число жертв мошенников, так как они часто обманывают именно пенсионеров.

«И законодательно [следует] закрепить механизм «второй руки», когда человек может назначить близкого человека, доверенное лицо, который может заблокировать какой-то подозрительный перевод. Мы банкам рекомендовали такой сервис, но считаем, что было бы правильно закрепить его законодательно», — рассказала глава ЦБ.

Уточняется, что соответствующие рекомендации ЦБ действуют с августа 2021 года. 

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.

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