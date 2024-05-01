До 30 млн рублей в месяц: лимит бесплатных переводов самому себе через СБП вырос в 300 раз

С 1 мая максимальный размер бесплатных переводов самому себе через систему быстрых платежей вырос с 100 тыс. до 30 млн рублей в месяц. В ЦБ считают это «эпохальным изменением», поскольку новые правила призваны помочь в решении проблемы так называемого зарплатного рабства. Если раньше работодатель навязывал сотруднику один конкретный банк, где можно получать зарплату, а комиссии мешали свободно переложить деньги на счёт в другой кредитной организации, то теперь граждане больше не должны сталкиваться с подобными трудностями. Как полагают эксперты, переводить средства через СБП станет удобнее, а сами нововведения почти не скажутся на прибыли банковского сектора.

В среду, 1 мая, в России вступили в силу новые положения закона «О банках и банковской деятельности». В рамках изменений максимальный размер денежных переводов без комиссии самому себе через систему быстрых платежей (СБП) увеличился в 300 раз.

Теперь с помощью СБП граждане могут отправлять на свои счета в разных банках до 30 млн рублей в месяц. Кредитным организациям при этом запрещено ограничивать сумму и количество таких транзакций.

Вместе с тем предельный объём бесплатных переводов другим людям остался прежним — 100 тыс. рублей в месяц. В случае превышения этого лимита размер комиссии, как и раньше, будет составлять 0,5% от перечисленной суммы, но не более 1,5 тыс. рублей.

Предполагается, что нововведения будут способствовать развитию конкуренции и улучшению качества банковских продуктов. Одновременно должны будут снизиться операционные риски людей, которым приходилось снимать деньги со счёта наличными, когда требовалось перевести их в другой банк без комиссии.

«Это, по сути, эпохальное изменение. Закон снимает те искусственные барьеры, которые мешали людям свободно распоряжаться своими сбережениями, и полностью решает проблему «зарплатного рабства», — заявляла ранее председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

РИА Новости

© Владимир Федоренко

Отметим, что в настоящий момент работодатели зачастую навязывают сотрудникам конкретный зарплатный банк, а заградительные комиссии не позволяют людям свободно переводить деньги на счёт в другую кредитную организацию с более выгодными условиями. Обновление законодательства, в свою очередь, должно избавить россиян от подобных трудностей, уверен первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

«Понятно, что на один счёт человеку может приходить зарплата, на другом у него, например, обслуживается кредит, а на каком-нибудь ещё деньги лежат просто потому, что там более выгодные условия по вкладам. То есть у людей есть широкий выбор финансовых услуг, и решение властей позволяет упростить для граждан переводы между своими счетами», — пояснил собеседник RT.

Банки при этом вряд ли станут вводить какие-либо скрытые комиссии, чтобы компенсировать потерю доходов от новой инициативы. Такую точку зрения в разговоре с RT выразил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Для самих банков эти комиссии не были слишком важным заработком, поэтому я не думаю, что они будут как-то обходить законодательство и создавать заградительные условия, снижая выгоду россиян от использования СБП. Тем более что в прошлом году банковский сектор и так получил рекордную прибыль, а в 2024-м, как ожидается, снова покажет хорошие результаты», — отметил Разуваев.

По данным ЦБ, в 2023 году российские кредитные организации заработали 3,3 трлн рублей. Полученная сумма стала максимальной за всё время наблюдений и почти в 17 раз превзошла результат кризисного 2022-го (тогда на фоне санкций прибыль банковского сектора составила всего 203 млрд рублей).

Более того, в 2024-м банки могут повторить или даже обновить прошлогодний рекорд и заработать 3,1—3,5 трлн рублей. Такой прогноз сделали в агентстве «Национальные кредитные рейтинги».

«Конечно, увеличение лимита бесплатных переводов самому себе через СПБ может отнять у банков некоторую, хотя и небольшую, часть комиссионных доходов. Вместе с тем, поскольку речь не идёт о каких-то постоянных крупных переводах, то и вступившее в силу нововведение не окажет существенного влияния на банковский сектор», — рассказала RT аналитик НКР София Остапенко.

При этом в ЦБ ранее заявляли о желании сделать использование СБП более привлекательным и для самих банков. В этой связи регулятор уже перестал взимать комиссию с кредитных организаций за переводы между гражданами в системе быстрых платежей. Кроме того, для банков начали действовать нулевые тарифы за начисление клиентам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки.

«Важно, что деньги доступны мгновенно»

Напомним, система быстрых платежей заработала ещё в 2019 году и позволяет клиентам разных банков мгновенно переводить денежные средства по номеру телефона. Кроме того, с помощью платформы можно оплачивать покупки в розничных и интернет-магазинах, в том числе по QR-коду.

По данным Центробанка, с момента запуска СБП россияне провели через неё уже свыше 11 млрд операций на общую сумму более 51 трлн рублей. К началу 2024-го переводами в системе пользовался каждый второй житель страны, а оплатой товаров и услуг — каждый третий.

РИА Новости

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Бизнес при этом тоже активно подключается к платформе, поскольку переводы через систему быстрых платежей позволяют предпринимателям сократить часть издержек. Так, на сегодняшний день комиссия для компаний за приём платежей в СБП составляет 0,2—0,7%, а за эквайринг (оплату товаров или услуг банковскими картами) — 1,2—2,2%, свидетельствуют материалы ЦБ.

Согласно оценке регулятора, в 2023 году количество организаций, принимающих оплату через СБП, увеличилось почти втрое и достигло 1,5 млн. Причём около 1,3 млн из них — это малые и средние предприятия.

«С начала апреля для банков стал обязательным сервис платежей через СБП между юридическими лицами. Мы видим, что для бизнеса очень важно, что деньги доступны получателю мгновенно и в режиме 24/7. В этом году мы расширим возможности оплаты услуг в бюджетную систему. Например, через СБП можно будет оплатить детские сады, билеты в театр. Люди смогут сэкономить на комиссиях, так как все платежи через СБП для граждан бесплатны», — заявляла Эльвира Набиуллина.