В целях повышения конкуренции: как ЦБ намерен бороться с «зарплатным рабством»

Меры по борьбе с «зарплатным рабством» необходимы, однако они должны сопровождаться повышением экономической грамотности населения. Так эксперты прокомментировали доклад Центробанка, в котором содержались рекомендации по повышению конкуренции на финансовом рынке. В ЦБ предложили обязать некоторые компании, в первую очередь государственные, предоставлять сотрудникам на выбор несколько банков, в которых они могут получать зарплату. Кроме того, предлагается отменить комиссию при переводах с зарплатного счёта одной финансовой организации в другие банки на счета этого же лица, а также использовать Систему быстрых платежей.

Усилия Центробанка по борьбе с так называемым зарплатным рабством — это движение в правильном направлении, считают эксперты. Впрочем, они отмечают, что для полноценного решения проблемы необходимо также повышать финансовую грамотность населения. Так аналитики прокомментировали рекомендации, содержащиеся в докладе ЦБ «Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке».

«Избавление от такого «рабства» — это нормально. Но другое дело, что здесь надо иметь в виду ещё и то, что, получая такую возможность, человек принимает на себя риски своих собственных решений. И он должен подняться на немножко другую ступень с точки зрения финансовой грамотности», — заявил в беседе с RT ведущий эксперт Центра политических технологий, экономист Никита Масленников.

По его словам, не менее 40 банков в России находятся под угрозой отзыва лицензии. И такого рода информацию при выборе зарплатного банка необходимо учитывать. Если решения принимает работодатель, то проверка надёжности банка — в большей степени его ответственность. Если же работник берёт инициативу в свои руки, то он должен осознавать, что автоматически повышаются и его обязательства.

Напомним, само право выбирать банк, через который будет начисляться зарплата, было предоставлено гражданам России ещё в 2014 году. Но, как отмечает Центробанк в своём докладе, пассивность самих работников не способствует развитию системы. Работодатели же, со своей стороны, проводят политику «мягкого» навязывания зарплатного банка, потому что предприятиям удобнее вести отчётность через одну финансовую организацию. Таким образом, законодательно «зарплатное рабство» уже отменено, но на деле до сих пор существует.

Здание Центрального банка РФ в Москве

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Для исправления этой ситуации ЦБ предложил ряд мер по упрощению процедуры выбора зарплатного банка. В частности, один из вариантов предполагает обязать определённую категорию работодателей, в которую в первую очередь входят госструктуры, предоставлять работнику на выбор несколько банков, куда будет перечисляться заработная плата. По оценке специалистов ЦБ, есть и другие способы решить проблему.

В частности, предлагается обеспечить «возможность выплаты заработной платы с использованием номеров телефонов работников для дальнейшего её перечисления через Систему быстрых платежей Банка России (СБП)», а также «предусмотреть право работника на бесплатный вывод денежных средств со счёта, на который начисляется заработная плата, на счёт этого же лица, открытый в другом банке», — говорится в докладе Центробанка.

Никита Масленников считает, что предложение о бесплатном переводе средств одного и того же лица со счёта в одном банке на счёт в другом «вполне логично». Но экономист сомневается, что это предложение легко реализуемо, ведь даже лидер рынка платежей и расчётов Сбербанк до сих не подключился к Системе быстрых платежей. В начале ноября в связи с этим ему был выписан штраф. Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина тогда заявила, что «к системе подключились 10 из 11 системно значимых банков».

«Система (СБП. — RT) ещё находится в таком околотестовом режиме, она не вышла на свою проектную мощность в полной мере. Поэтому придётся здесь делать поправку и на этот фактор. Но я думаю, что это вполне решаемый вопрос», — сказал ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Развитие конкуренции

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько в беседе с RT напомнил, что предложения Центробанка изначально направлены на улучшение конкурентоспособности в российской банковской сфере, что, в свою очередь, приведёт к оздоровлению экономики.

«Предложение ЦБ говорит о том, что он следит за тем, чтобы конкуренция на рынке развивалась. Потому что эти предложения, конечно, направлены в сторону не крупных, а средних и небольших банков. Чтобы эти банки могли участвовать в зарплатных проектах», — отметил Гинько.

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По его оценке, далее можно ожидать от Центробанка инициативы по развитию региональных банков, которые больше ориентированы на работу в том или ином субъекте федерации, чем на работу на федеральном уровне. Повышение же числа игроков на рынке позволит, по словам Гинько, «взбодрить кредитные организации и заставить их работать более эффективно». Конечный же потребитель от этого только выиграет, так как появится широкий выбор условий обслуживания, а также кредитных предложений.

«Для людей это выгодно. Они смогут сэкономить на комиссиях по переводам, они смогут выбрать ту организацию, где им более выгодно работать, а не быть привязанным к банку, с которым уже заключили договорённость. То есть это вопрос расширения выбора потребителя на рынке финансовых услуг», — пояснил экономист.

Он также предупредил, что возможные нововведения могут вызвать сопротивление основных игроков рынка. Они, возможно, будут тормозить невыгодную для них конкуренцию, которая лишает их завоёванного монопольного положения.

Напомним, законы, уточняющие порядок выбора работником зарплатного банка, были приняты в июле 2019 года. За нарушение работодателем права работника выбирать финансовую организацию были введены штрафы. Для должностных лиц эта сумма составляет от 10 до 20 тыс. рублей, индивидуальные же предприниматели за нарушение этого права могут заплатить от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, юридические лица — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.