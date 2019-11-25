Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).

Медведев подчеркнул, что это «очень чувствительная тема», и такая возможность не раз прорабатывалась, однако к данной инициативе остаются вопросы, которые необходимо решить.

«Идеи есть разные, вопрос в том, каковы последствия этих решений, каковы выпадающие доходы и, в не меньшей степени, кого надо относить к малоимущим. Это всегда тонкая история, как только появится такого рода деление в налоговом законодательстве, ряд людей может посчитать себя незаслуженно обойдёнными», — цитирует его РИА Новости.

Глава российского правительства заверил, что о данной идее помнят, но её необходимо ещё раз проанализировать.

В апреле газета «Известия» писала, что в российском правительстве планируют обсудить возможность освобождения граждан с зарплатами около 13 тыс. рублей от подоходного налога.