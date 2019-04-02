«Выглядит фантастически»: ФАС предложила обнулить комиссию за снятие наличных в банкомате

ФАС вслед за Минфином и банковским сектором подключилась к обсуждению «зарплатного рабства» и предложила обнулить комиссию за снятие наличных в любых банкоматах. При этом, по мнению экспертного сообщества, такая мера приведёт к росту ставок по потребительским кредитам. Как на практике может быть реализована идея чиновников — в материале RT.

ФАС предложила обнулить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах, чтобы бороться с так называемым зарплатным рабством. Речь идёт о ситуации, когда работник не может сам выбрать банк для получения зарплаты.

«Снятие наличных в банкоматах... Как это ни парадоксально, при выборе работодателем в рамках коллективных соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть. Чтобы дать возможность работодателям более спокойно выбирать банки для обслуживания, мы должны обнулить комиссии банков при снятии наличных в банкоматах», — цитирует ТАСС замглавы ФАС Андрея Кашеварова, выступившего на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации 2 апреля. Кашеваров уточнил, что эта система широко применяется в Великобритании.

Некоторые эксперты считают, что такая мера на практике будет иметь ограниченное влияние.

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«Сейчас у многих банков есть соглашения друг с другом, и в рамках таких партнёрских отношений они не взимают комиссии за снятие средств по картам банков-участников. Кроме того, некоторые банки компенсируют владельцам карт комиссионные расходы, если таковые возникают, связанные с пользованием сторонними банкоматами на территории России. Таким образом, мера будет иметь ограниченное влияние и прочие факторы (ставки по специальным депозитам и кредитам, скорость обслуживания юрлица, которое соглашается на зарплатный проект и прочее) будут оказывать влияние на выбор банка-партнёра», — пояснил RT управляющий директор по корпоративным финансам «УНИВЕР Капитал» Константин Цехмистренко.

Ранее ситуацию с «зарплатным рабством» обсуждали в Минфине. В финансовом ведомстве предупредили, что его отмена может привести к росту банковских ставок по кредитам.

«Почему предприятие, как правило, загоняет всех своих сотрудников в какой-то банк? Потому что это обеспечивает некий оборот ликвидности на счетах, что даёт возможность получать более дешёвые кредиты. Ужесточение регулирования взаимоотношений с банками с высокой долей вероятности может привести к росту ставок по кредиту», — отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Позицию Минфина разделяют и в экспертном сообществе.

«Введение смягчающих мер для пользователей той или иной карты конкретного банка сможет привести к повышению ставок на потребительское кредитование — это один из возможных вариантов развития событий в силу того, что до введения таких мер банки могли ожидать стабильного оборота ликвидности на счетах, которого сейчас они рискуют лишиться. Поэтому считается, что к таким мерам стоит подходить с большой осторожностью. Поправка, что теперь работники смогут требовать перевода зарплат на определённую карту определённого банка, может нанести урон прибыли некоторых игроков банковского сектора», — отметил в разговоре с RT первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Ранее Центробанк объявил о росте объёма кредитования россиян. Так, за январь—февраль 2019 года этот показатель стал выше на 2,6%, увеличив прирост за аналогичный период 2018 года (+1,7%). При этом кредиты нефинансовым организациям увеличились за два месяца на 1,4%, что также на 1% выше показателей за тот же период 2018 года.

При этом в Минэкономразвития отмечают снижение конкуренции в банковском секторе. «К сожалению, она у нас в последнее время немножко снизилась. И как раз особенно большие банки не очень активны с точки зрения работы с клиентами, поиска клиентов и их анализа», — цитируют РИА Новости министра экономического развития Максима Орешкина.

В свою очередь, аналитики рынка не исключают, что запрет на комиссию при снятии денег через банкомат возложит на банки повышенные финансовые обязательства, поэтому обслуживать эти точки будет дороже.

«Банковский сектор должен учиться зарабатывать не только на комиссиях, как он делает это последние несколько лет. Очень может быть, что протест банков будет сильным, а аргументы за сохранение комиссий — весомыми. На данный момент отмена таких комиссий на самом деле выглядит фантастически, потому что банковское лобби у нас в стране очень сильное. Но если это случится, это будет колоссальным шагом навстречу потребителю», — подчеркнула в беседе с RT старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.