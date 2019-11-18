В Росстате назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат

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Эксперты Росстата составили список российских регионов, где быстрее всего растут зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.
В Росстате назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат
  • РИА Новости

Согласно материалам исследования, лидером по темпу роста зарплат стала Тува: с января по август 2019 года средний заработок в регионе увеличился на 13%.

В топ-3 также вошли Севастополь (11,6%) и Костромская область (10,9%).

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат стал Санкт-Петербург (3,6%).

Кроме того, на последних строчках рейтинга оказались Северная Осетия (3,7%) и Калининградская область (4%).

В Москве зарплаты выросли на 8,5%, а в среднем по стране этот показатель составил 7,8%.

Эксперты отметили, что на росте заработной платы сказались увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, большие стройки и борьба властей с зарплатами в конвертах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что размер средней зарплаты в Московской области в первом полугодии 2019 года вырос на 7,3%.

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