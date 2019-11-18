В Росстате назвали регионы с самым быстрым ростом зарплат

Эксперты Росстата составили список российских регионов, где быстрее всего растут зарплаты, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Согласно материалам исследования, лидером по темпу роста зарплат стала Тува: с января по август 2019 года средний заработок в регионе увеличился на 13%.

В топ-3 также вошли Севастополь (11,6%) и Костромская область (10,9%).

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат стал Санкт-Петербург (3,6%).

Кроме того, на последних строчках рейтинга оказались Северная Осетия (3,7%) и Калининградская область (4%).

В Москве зарплаты выросли на 8,5%, а в среднем по стране этот показатель составил 7,8%.

Эксперты отметили, что на росте заработной платы сказались увеличение промышленного и сельскохозяйственного производства, большие стройки и борьба властей с зарплатами в конвертах.

Ранее телеканал «360» сообщал, что размер средней зарплаты в Московской области в первом полугодии 2019 года вырос на 7,3%.