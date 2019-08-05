СМИ: Работодателей в России могут обязать информировать сотрудников о выборе зарплатного банка

Работодателей в России могут обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения заработной платы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на начальника управления контроля финрынков Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Ольгу Сергееву.

ФАС полагает, что эта мера способна оказать положительное влияние на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчинённых со стороны работодателей.

Со своей стороны, глава комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков отметил необходимость предусмотреть такую систему информирования. По его словам, не исключено, что изменения в законодательстве будут обсуждать уже осенью.

Как отметил депутат, технологию нужно вводить с минимальными издержками для бизнеса, также требуется дополнительная дискуссия.

В Центробанке поддержали предложение и добавили, что использование системы быстрых переводов как инструмента перевода зарплаты запланировано в рамках развития системы. Кроме того, важно создать механизм урегулирования спорных перечислений и возврата ошибочно зачисленных средств, подчеркнули в ЦБ.

В Минфине заявили, что смогут сформулировать позицию только после поступления предложения в установленном порядке. В Минтруде отметили, что работник уже вправе подавать заявление о замене кредитной организации и сообщать работодателю любые реквизиты для перевода заработной платы.

В марте независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал внесённые в Госдуму законопроекты против «зарплатного рабства».