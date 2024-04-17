«На горизонте трёх-пяти лет мы подойдём к 90%»: за счёт чего в России стремительно растёт доля безналичных платежей
В ЦБ спрогнозировали рост доли безналичных расчётов в России до 90%
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К 2027—2029 годам лишь приблизительно каждый десятый платёж в России будет совершаться с помощью наличных денег. Об этом в среду, 17 апреля, заявила первый заместитель председателя Центрального банка Ольга Скоробогатова.
«Мы за десять лет внедрения разных платёжных технологий с цифры 25% безналичных операций в 2014 году по концу прошлого года имеем 83%. И наш прогноз на горизонте трёх-пяти лет, что мы подойдём к цифре 90%. В самых продвинутых европейских небольших странах это цифра 92—93%», — рассказала зампред ЦБ.
Примечательно, что ещё в 2013 году доля безнала в России не превышала 14%, но уже в 2018-м перешагнула психологический порог в 50%, а в 2021-м достигла 75%, хотя ЦБ изначально рассчитывал выйти на этот уровень только в 2023-м. Такой резкий переход от купюр к картам эксперты международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) назвали «русским чудом».
По данным организации, в 2010 году объём карточных транзакций на душу населения в России был одним из самых низких в мире. По этому показателю страна в 40 раз отставала от мирового лидера — Норвегии. Впрочем, спустя десять лет Москва сократила разрыв до 1,5 раза.
«Россия, как «приближающаяся к безналичному расчёту» единственная развивающаяся экономика в мире, уступает только странам Северной Европы. Ожидаем, что в следующие десять лет карточные платежи в России продолжат расти опережающими темпами, оставляя позади крупнейшие экономики мира — США, Великобританию, Германию, — что позволит России укрепить глобальное лидерство», — говорилось в исследовании BCG за 2021 год.
Стремительный отказ от банкнот связан с опережающим развитием финансовых технологий в стране, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. По её словам, важную роль сыграл стартовавший в 2017—2018 годах бум мобильных приложений банков. Помимо этого, активному переходу на безнал способствовали создание собственных экосистем российскими финорганизациями и IT-компаниями, внедрение национальной платформы МИР, системы быстрых платежей (СБП), мгновенных переводов с карты на карту и бесконтактных способов оплаты.
«Большое влияние оказало и бурное развитие интернет-коммерции вместе с появлением маркетплейсов, где удобно оплачивать покупки банковской картой прямо в мобильном приложении или на сайте. Помимо этого, одним из драйверов роста безналичных платежей стал фактор пандемии», — добавила Мильчакова.
По данным BCG, в 2020 году на фоне введения карантинных ограничений российские потребители «мгновенно отреагировали на новые реалии» и стали массово переходить на безнал. В результате на тот момент РФ вошла в четвёрку ведущих государств мира по темпам отказа населения от бумажных денег, уступив только Великобритании, Канаде и Австралии.
«Помимо этого, росту безналичных платежей способствовало и определённое повышение финансовой грамотности населения. Сейчас даже многие пенсионеры уже достаточно активно пользуются картами МИР, а не просто снимают с них наличку», — отметил в разговоре с RT финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
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Всего на данный момент банковскими картами в стране уже пользуется 89% населения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Среди главных причин перехода на пластик опрошенные граждане отмечают удобство и лёгкость оплаты, возможность рассчитываться за покупки в интернете, а также наличие бонусов, кешбэка и других дополнительных возможностей.
«Ещё одна причина — преимущества карт в сравнении с бумажными деньгами... Не нужно носить кошелёк, занимают мало места... нет проблем со сдачей... более удобный контроль расходов, бесконтактная оплата. В некоторых случаях активное использование карт в последние годы связано с тем, что люди получают на банковскую карту различные выплаты... зарплату, пенсию, пособия, стипендию», — говорится в мартовском исследовании ВЦИОМ.
В целом, по результатам опросов, россияне не видят причин для массового возврата к банкнотам. Причём больше половины и вовсе считают, что уже через 20 лет безналичный расчёт полностью вытеснит бумажные купюры.
«Современные технологии и развитие электронной коммерции сделали платёжные карты популярными и удобными средствами для подавляющего большинства финансовых операций. Конкуренцию им пока ещё составляют наличные средства, но уже скоро в игру вступит третий игрок — цифровой рубль», — отмечают авторы доклада.
В новой форме
Разработку цифрового рубля Центробанк анонсировал ещё в 2020 году. В 2021-м власти создали прототип платформы электронной нацвалюты, в 2022-м были проведены первые тестовые операции, а в августе 2023-го в России вступил в силу закон о внедрении новой формы денег.
Предполагается, что нововведение будет способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению инновационных финансовых инструментов. Одновременно цифровой рубль позволит повысить доступность и снизить стоимость услуг для граждан и бизнеса, о чём говорится в проекте Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года.
«Цифровой рубль — это третья форма рубля. Сейчас у нас есть наличная (банкноты и монеты в наших кошельках) и безналичная (деньги на счетах в банках) формы национальной валюты, а в дополнение к ним появилась ещё и третья форма — цифровая... (Она. — RT) создаётся для того, чтобы стать ещё одним средством для платежей и переводов, которое не будет зависеть от ограничений банков в виде комиссий и лимитов», — пояснили в ЦБ.
Отметим, что цифровой рубль будет иметь форму уникального кода, хранящегося в специальном электронном кошельке. Каждый россиянин сможет завести себе по одному такому кошельку, а сделать это можно будет через мобильное приложение любого банка.
В настоящий момент в России пока ещё продолжаются пилотные испытания новой формы денег с участием нескольких кредитных организаций. При этом власти планируют начать постепенное внедрение цифрового рубля в широкий оборот уже в следующем году.
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Как ранее отмечала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, пока руководство страны видит определённый скепсис со стороны населения в отношении цифрового рубля. Впрочем, по её словам, аналогичную реакцию можно было наблюдать и при введении карт МИР, СБП и безналичных расчётов в целом.
«Это естественно. Что нужно делать? Больше разъяснять. Ну и потом люди испробуют это на практике. Никто никого насильно в цифровой рубль загонять не собирается, это абсолютно добровольное использование. Это дополнительная возможность для людей, их выбор: хотят — пользуются, хотят — не пользуются. Но мы рассчитываем, что это действительно будет удобнее и дешевле для людей и бизнеса», — пояснила Набиуллина.
Как подчеркнули в ЦБ, и в будущем российские власти не собираются заставлять граждан пользоваться только цифровыми рублями и выводить из оборота наличные и безналичные деньги. В Центробанке заверили, что запуск новой системы не приведёт к началу тотальной слежки за россиянами и их финансами. А все операции и остатки средств в цифровых кошельках будут банковской тайной точно так же, как на обычных счетах.
«Полностью от банкнот никто не откажется»
В результате полноценного запуска цифрового рубля уже через несколько лет доля безналичных расчётов в России может подскочить до 90—93%, не исключила Наталья Мильчакова. Это, в свою очередь, должно будет способствовать дальнейшему сокращению теневого сектора экономики, уверен Владислав Антонов.
«Рост безнала помогает обелять бухгалтерию, повышая доверие населения. Сегодня такой термин, как «зарплата в конверте», уже скорее отпугнёт, чем будет расцениваться как само собой разумеющееся. Достаточно посмотреть, какими темпами у нас сейчас растёт количество самозанятых. Всё это говорит о том, что безнал удобен и надёжен, а люди стремятся выйти из тени, занимаясь предпринимательством», — добавил Антонов.
Впрочем, эксперты не ожидают полного исчезновения бумажных денег в обозримом будущем. По мнению Натальи Мильчаковой, совсем отказываться от купюр было бы ошибочным, поскольку цифровая инфраструктура не застрахована от различного рода сбоев.
«Всякая техника и технология иногда даёт сбои, и тогда люди вспоминают о более традиционных способах платежей. Наличные деньги будут нужны просто для безопасности и подстраховки на случай отключения интернета, поломки или потери смартфона, а также в других ситуациях, когда новейшие платёжные технологии не смогут работать. Полностью от наличных банкнот никто не откажется», — заключила Мильчакова.