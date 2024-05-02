«Высокоэффективное управляемое вооружение»: как в зоне СВО используется Су-34 с планирующими авиабомбами

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар в зоне СВО авиационными бомбами ОДАБ-250, оснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, боеприпасы позволяют уничтожать различные объекты ВСУ на безопасном удалении от линии боевого соприкосновения. В настоящее время российская промышленность наращивает объём производства этого оружия и работает над его модернизацией. По мнению экспертов, усовершенствованные бомбы с УМПК будут более помехозащищёнными и получат большую дальность полёта.

Минобороны РФ опубликовало кадры боевого применения авиабомб ОДАБ-250 с многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34. Удары наносились в зоне ответственности группировки войск «Восток».

«Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Эргономика и автономность

Как говорится на сайте военного ведомства, Су-34 может выполнять функционал истребителя и бомбардировщика. В войсках машина получила прозвище «утёнок» из-за характерной геометрии кабины, в которой два лётчика сидят рядом друг с другом.

«Экипаж состоит из лётчика и штурмана… Это очень удобно, происходит лучшее взаимодействие в экипаже», — отметили в Минобороны РФ.

Кадры применения бомб ОДАБ-250 с УМПК с самолётов Су-34

Су-34 относится к новому поколению боевых самолётов. Дальность полёта машины — 4 тыс. км, максимальная скорость — 1900 км/ч, боевая нагрузка — 8 т. «Утёнок» способен применять широкий спектр ракетно-бомбового вооружения и 30-мм автоматическую пушку.

«На Су-34 используется высокоэффективное управляемое вооружение класса «воздух — поверхность» и «воздух — воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения. Он оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны», — сообщается на сайте Минобороны России.

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Су-34 отличается прекрасной аэродинамикой, большой ёмкостью внутренних топливных баков, высокоэкономичными двухконтурными двигателями с цифровой системой управления. Самолёт имеет систему дозаправки в воздухе и может оснащаться дополнительными топливными баками. Это позволяет ему преодолевать расстояния, «приближающиеся к дальностям полёта стратегических бомбардировщиков».

По данным Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Су-34 может совершать беспосадочный полёт продолжительностью до десяти часов. При этом экипаж не теряет работоспособности:— лётчики находятся в просторной кабине, имеют возможность выспаться и принять пищу.

«С учётом специфики длительного полёта конструкторы, наверное, смогли сделать максимально комфортную кабину для самолёта оперативно-тактической авиации. Лётчики могут практически встать в полный рост, вздремнуть, подогреть пищу в микроволновке. В кабине есть санузел. Иными словами, там всё сделано, чтобы лётчики могли восстановить силы», — сказал в комментарии RT генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук.

Как говорят сами пилоты, самолёт удобен в пилотировании, обладает хорошей эргономикой, широкой автоматизацией на всех этапах боевого вылета, неприхотлив в эксплуатации.

В настоящее время в войска поступают модернизированные Су-34. На эти самолёты устанавливают новые электронные системы, высокоточное вооружение и несколько подвесных контейнеров с разведывательной аппаратурой.

Как заявил Попов, Су-34М получил усовершенствованное бортовое радиоэлектронное оборудование, которое улучшило навигационные и боевые возможности самолёта.

«Модернизированный Су-34 сохранил все лётные характеристики, но получил новую электронную аппаратуру, которая прежде всего повысила его боевые качества», — сказал заслуженный лётчик России.

«Будут летать дальше»

По словам Владимира Попова, в зоне СВО Су-34 продемонстрировал выдающиеся боевые возможности. Главным образом самолёт используется как фронтовой бомбардировщик.

«Су-34 называют многофункциональным самолётом, но в своей базе это бомбардировщик, носитель бомб различного калибра. Именно так он применяется в ходе спецоперации. Причём его эффективность намного возросла с появлением арсенала боеприпасов с УМПК», — сказал Попов.

Как сообщает военное ведомство России, экипажи Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скоплений живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника. Чаще всего лётчики применяют бомбы с УМПК, что позволяет не входить в зону ПВО неприятеля. Удары наносятся в любое время суток и при любых метеорологических условиях.

Авиабомбы ВКС России

РИА Новости

© Валентин Капустин

Помимо ОДАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции, для ударов по ВСУ российские лётчики применяют ФАБ-500. Данный боеприпас представляет собой фугасную авиационную бомбу, предназначенную для поражения военно-промышленных объектов, железнодорожных узлов, военной техники, живой силы, полевых сооружений.

Масса взрывчатого вещества бомбы составляет 300 кг в тротиловом эквиваленте. Высота применения — 570—12 000 м. В момент сброса самолёт может лететь на скорости 500—1900 км/ч.

Также в ходе спецоперации используются объёмно-детонирующие авиационные бомбы ОДАБ-500 и ОДАБ-1500. Эти снаряды распыляют в зоне поражения взрывчатое вещество, которое смешивается с кислородом. Получившееся аэрозольное облако воспламеняется с помощью детонатора. В результате в месте сброса бомбы образуются сверхзвуковая ударная волна и высочайшие температуры.

Кроме того, с начала текущего года на предприятии Нижегородской области было развёрнуто массовое производство ФАБ-3000 массой 3 т. Ранее завод многократно нарастил выпуск авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500.

По данным «Военной хроники», бомбы с универсальными модулями планирования и коррекции выпускаются на мощностях ГНПП «Базальт». Данное изделие оснащается стабилизаторами и системой позиционирования. Бомбы с УМПК типа ФАБ-250/500 применяются по объектам ВСУ вместо дальнобойной реактивной артиллерии. Модуль позволяет авиабомбе поразить цель под определённым углом и с определённого направления.

В декабре прошлого года в интервью РИА Новости генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что УМПК превращает обычные свободнопадающие бомбы в управляемые высокоточные боеприпасы. По его словам, оборонная промышленность ведёт работы «по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения авиабомб».

В комментарии RT начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России полковник запаса Сергей Хатылев заявил, что бомбы с УМПК зарекомендовали себя в зоне СВО как эффективное и недорогое средство поражения.

«С прошлого года бомбы с УМПК успешно поражают цели у линии боевого соприкосновения и в ближнем тылу. Прежде всего они разрушают крупные узлы обороны, склады, укреплённые подземные сооружения вроде командных пунктов. Такое оружие помогает взламывать даже очень мощную оборонительную линию, что, например, было продемонстрировано в Авдеевке, которую ВСУ превратили в настоящую крепость», — сказал Хатылев.

Как отметил эксперт, УМПК «надевают» на свободнопадающие бомбы, которых много осталось после окончания холодной войны. Полёт на дальности десятков километров позволяет самолёту не залетать в зону действия подавляющего количества ЗРК.

«Применять свободнопадающие бомбы против врага, имеющего ПВО, слишком рискованно из-за возможности потерять носители. Над созданием УМПК работали не первый год, но относительно недавно удалось наладить по-настоящему массовое производство», — сказал Хатылев.

Помимо высокой поражающей способности, важным достоинством бомб с УМПК является трудность перехвата средствами ПВО. Как пояснил Хатылев, противник не способен предугадать траекторию планирующего авиационного боеприпаса и, соответственно, принять своевременные меры по отражению удара.

В ближайшее время, по прогнозу эксперта, боеприпасы с УМПК получат средства противодействия радиоэлектронным помехам неприятеля и увеличения дальности полёта.

«Бороться с этим оружием гипотетически могут ЗРК Patriot, С-300 и комплексы РЭБ. Я думаю, что по этой причине бомбы с УМПК будут летать дальше — возможно, на 90—100 и более километров, а также получат средства защиты от помех навигационной аппаратуре», — заключил Хатылев.