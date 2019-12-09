Число электробусов в Москве вырастет до 600 до конца 2020 года

Количество электробусов в российской столице вырастет до 600 до конца 2020 года, передаёт сайт «Москва 24».

Об этом заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«Собранный в России экологичный транспорт работает сейчас на 18 маршрутах. Планируем, что до конца декабря в столице будет 300 электробусов, а до конца следующего года — 600», — сказал он.

Ранее сообщалось, что электробусы в столице запустили ещё по двум маршрутам.

Также сообщалось, что с сентября 2018 года городские электробусы перевезли 18 млн пассажиров.

НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров.