Число электробусов в Москве вырастет до 600 до конца 2020 года
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Об этом заявил мэр Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
«Собранный в России экологичный транспорт работает сейчас на 18 маршрутах. Планируем, что до конца декабря в столице будет 300 электробусов, а до конца следующего года — 600», — сказал он.
Ранее сообщалось, что электробусы в столице запустили ещё по двум маршрутам.
Также сообщалось, что с сентября 2018 года городские электробусы перевезли 18 млн пассажиров.
НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров.