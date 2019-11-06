Ликсутов рассказал о планах по закупке 300 новых электробусов в 2020 году

Руководитель Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов заявил, что до конца ноября в столице объявят конкурс на поставку 300 электробусов российской сборки.

«Москва — мировой лидер по использованию электробусов. Ежедневно на столичных улицах на маршруты выходят 275 электробусов, до конца года поступит ещё 55. Кроме того, в этом месяце будет объявлен конкурс на закупку в 2020 году ещё 300 исключительно российских электробусов», — подчеркнул он.

Как сообщает «Вечерняя Москва», глава ведомства отметил, что одним из обязательных условий закупки будет тщательное содержание и эксплуатация передвижных средств нового поколения.

«Электробусы — это будущее наземного городского транспорта, и международное сообщество нас в этом поддерживает», — заключил Ликсутов, добавив, что с сентября 2018 года городские электробусы перевезли уже 18 млн пассажиров.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса сообщал, что электробусы в столице запустили ещё по двум маршрутам.