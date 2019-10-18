Западный вестибюль станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров, сообщает НСН.

С его вводом закончена интеграция БКЛ со станцией «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии.

«Стaнцию «Хорошёвскaя» с пересaдкой нa «Полежaевскую» мы открыли в феврaле 2018 годa, но нa момент вводa действовaл только восточный вестибюль у пересечения 4-й Мaгистрaльной улицы и Хорошёвского шоссе», — заявил зaместитель мэрa по вопросaм грaдостроительной политики и строительствa Марат Хуснуллин.

По его словам, теперь построен и открыт второй подземный вестибюль.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве начали строить пересадку между «Марьиной рощей» и «Шереметьевской».