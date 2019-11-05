Электробусы в Москве запустили ещё по двум маршрутам

Электробусы в столице запустили ещё по двум маршрутам, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Такой транспорт вышел на линии в районе Киевского вокзала — на маршрутах т34к и 791.

«Мы перевели на электробусы два автобусных маршрута, по мере дальнейшего подключения зарядной инфраструктуры количество электробусных маршрутов здесь увеличится», — заявил главный инженер Мосгортранса Павел Хмелёв.

По его словам, общее количество электробусов на улицах города достигает 245.

Ранее НСН сообщала, что западный вестибюль станции «Хорошёвская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена открыли для пассажиров.