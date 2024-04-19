Главврач Вечорко рассказал о важности навыков оказания первой помощи

Валерий Вечорко, главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова в Москве, руководитель кафедры скорой и неотложной медпомощи факультета дополнительного профессионального образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, рассказал, что изменится с введением приказа Минздрава России, регламентирующего порядок оказания первой помощи.

Прежде всего расширен перечень состояний, при которых человек может оказать другому первую помощь. В него включили укусы ядовитых животных и острые реакции на стресс, объяснил он в интервью «Российской газете».

«Тем, кто пытается спасти людей до приезда скорой, можно использовать подручные средства, слушать советы диспетчера скорой», — сообщил Вечорко.

По его словам, обучить необходимым навыкам нужно каждого. Люди должны уметь остановить кровотечение, сделать непрямой массаж сердца, измерить давление без специальной аппаратуры.

«Возможность пройти такие курсы есть почти во всех региональных отделениях Красного Креста, МЧС, Федеральной противопожарной службы, в медицинских вузах и колледжах. Начинать же нужно со школьной скамьи», — резюмировал главврач.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что фельдшерские здравпункты будут построены в шести сёлах Московской области.