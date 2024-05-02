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В Омске задержали мужчину, стрелявшего по ребёнку из пневматического пистолета

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Полицейские в Омске задержали юношу, стрелявшего по девятилетнему мальчику из пневматического пистолета.

Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ребёнка госпитализировали, врачи диагностировали у него пулевое ранение.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — 18-летнего жителя Ленинского округа. Фигуранта оперативники задержали по месту жительства на улице 6-й Станционной», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о стрельбе по детям в Пермском крае.

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