В Омске задержали мужчину, стрелявшего по ребёнку из пневматического пистолета
Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Ребёнка госпитализировали, врачи диагностировали у него пулевое ранение.
«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — 18-летнего жителя Ленинского округа. Фигуранта оперативники задержали по месту жительства на улице 6-й Станционной», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о стрельбе по детям в Пермском крае.