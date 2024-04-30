Бастрыкину доложат о расследовании дела о стрельбе по детям в Пермском крае

Главе СК России Александру Бастрыкину доложат о расследовании уголовного дела о стрельбе по детям в Пермском крае.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал СК России.

Инцидент произошёл вечером 27 апреля в Чайковском. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире в одном из домов.

«Будучи недовольным доносившимся со двора шумом, используя страйкбольную винтовку, произвёл выстрелы пластиковыми шарами в сторону находившихся на площадке девочек десяти и девяти лет. В результате им причинены травмы. Возбуждено уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мужчина случайно застрелил из пневматики шестилетнюю девочку в Подмосковье.