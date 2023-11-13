Госдума на этой неделе рассмотрит проект о запрете телефонов в школах

Законопроект об ограничении использования телефонов в школах внесли на рассмотрение в Государственную думу. Как сообщил первый заместитель председателя нижней палаты российского парламента Александр Жуков, его обсудят до конца текущей недели.

Об этом сообщило РИА Новости.

Как отметил депутат по итогам заседания Совета Думы, законопроект предусматривает введение запрета на использование обучающимися телефонов во время проведения учебных занятий. Жуков уточнил, что исключением станут случаи, предусмотренные образовательной программой, либо экстренные ситуации.

Одним из авторов законопроекта выступила председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Она заявила, что школьники смогут пользоваться фитнес-браслетами, а школы останутся вправе самостоятельно решать, как именно реализовывать запрет на смартфоны.

Ранее в Роскачестве уточнили сроки утверждения ГОСТа на школьную форму. По словам главы организации Максима Протасова, это произойдёт в 2024 году.