Британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube выразил мнение, что сражение за Донбасс завершится, как только Россия возьмёт под контроль ключевой город в регионе — Славянск.

«Славянско-Краматорская агломерация — последняя большая агломерация, которую Украина всё ещё контролирует в Донбассе. Её падение приведёт к завершению битвы за Донбасс», — заявил аналитик.

Отдельно он добавил, что ситуация для украинских войск в зоне специальной операции, особенно в Харьковской области, непростая. Меркурис указал, что бойцы ВС России достигли существенных результатов на этом участке и продолжают продвигаться.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал об истеричных тонах Владимира Зеленского на встрече с послами в Киеве.