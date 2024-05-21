Захарова прокомментировала обвинения в сторону России в покушении на Фицо
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Так в своём Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на материал британской газеты The Times, в котором вину возложили на Москву.
«Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради… В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно — рыба сойдёт с ума», — написала Захарова.
Ранее следователи в Словакии начали проверять версию о том, что совершивший покушение на Фицо действовал не один.