В Астрахани осуждённый организовал экстремистское движение в колонии

Следователи возбудили уголовное дело по факту организации экстремистского и запрещённого в России движения в колонии одним из осуждённых.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего осуждённого, подозреваемого в совершении преступлений по ст. 210.1, ч. 1 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии, организация деятельности экстремистской организации, финансирование экстремистской деятельности)», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ возбуждено против начальника оперативного отдела ИК-8 регионального УФСИН, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следователей, в исправительной колонии №8 осуждённый получил статус «положенца». С 2022 по 2024 год он организовал в месте своего заключения экстремистское движение и занимался его финансированием. В рамках своего «положения» он организовывал доставку незаконных предметов, а также осуществлял на постоянной основе сбор денег для пополнения так называемого общака.

При этом начальник оперативного отдела ИК-8, злоупотребив своими полномочиями, помогал ему в его деятельности и при этом ещё предупреждал об обысках.

Ранее сообщалось, что в суд поступило дело об экстремизме в отношении члена-корреспондента РАН.