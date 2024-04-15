В суд поступило дело об экстремизме в отношении члена-корреспондента РАН

В Переславский районный суд Ярославской области поступило уголовное дело в отношении члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремизма.

Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского облсуда.

«Уголовное дело в отношении Сергея Абрамова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.3 УК России, поступило в Переславский районный суд Ярославской области», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу журналистку издания Sota.Vision*, являющегося иностранным агентом, Антонину Фаворскую (Кравцову) по делу об экстремизме.

* Сетевое издание Sota.Vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов 30.06.2023.