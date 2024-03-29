Суд арестовал журналистку Sota.Vision по делу об экстремизме
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судьи Елены Ленской.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Кравцовой меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласила постановление судья.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте Фаворской по делу об участии в экстремистской организации.
20 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Sota*.
* Сетевое издание Sota.Vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов 30.06.2023.