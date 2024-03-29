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Суд арестовал журналистку Sota.Vision по делу об экстремизме

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Басманный суд Москвы принял решение отправить под стражу журналистку издания Sota.Vision*, являющегося иностранным агентом, Антонину Фаворскую (Кравцову) по делу об экстремизме.
Суд арестовал журналистку Sota.Vision по делу об экстремизме
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление судьи Елены Ленской.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Кравцовой меры пресечения в виде содержания под стражей», — огласила постановление судья.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте Фаворской по делу об участии в экстремистской организации.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Sota*.

* Сетевое издание Sota.Vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов 30.06.2023.

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