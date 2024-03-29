В суд поступило ходатайство об аресте журналистки Sota.Vision

Басманный суд Москвы получил ходатайство об аресте журналистки издания Sota.Vision* Антонины Фаворской (настоящая фамилия Кравцова) по делу об участии в экстремистской организации.

«В суд поступил материал в отношении Кравцовой, заседание состоится в ближайшее время», — сказали RT в суде.

20 марта стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайту Sota.

Перед этим, в ноябре прошлого года, московское управление Следственного комитета подтвердило возбуждение уголовного дела против журналистки Анны Лойко за оправдание терроризма. Как сообщил источник RT, речь идёт о журналистке Sota*, которая писала статью о движении «Хизб ут-Тахрир»**.

* Сетевое издание Sota.Vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов 30.06.2023.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.