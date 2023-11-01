СК подтвердил, что расследует дело в отношении журналистки Лойко

Московское управление Следственного комитета России подтвердило возбуждение уголовного дела против журналистки Анны Лойко за оправдание терроризма.

«Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — сообщили ТАСС в СК.

По данным следствия, Лойко, находясь в Москве, публично распространила статью об оправдании идеологии запрещённой в России террористической организации.

Следствием рассматривается вопрос об объявлении Лойко в розыск.

Как ранее сообщил источник RT, речь идёт о журналистке издания Sota*, которая писала статью о движении «Хизб ут-Тахрир»**.

* Сетевое издание Sota.vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов 30.06.2023.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.