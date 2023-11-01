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СК подтвердил, что расследует дело в отношении журналистки Лойко

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Московское управление Следственного комитета России подтвердило возбуждение уголовного дела против журналистки Анны Лойко за оправдание терроризма.
СК подтвердил, что расследует дело в отношении журналистки Лойко
  • РИА Новости

«Тимирязевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Анны Лойко. Она обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России)», — сообщили ТАСС в СК.

По данным следствия, Лойко, находясь в Москве, публично распространила статью об оправдании идеологии запрещённой в России террористической организации.

Следствием рассматривается вопрос об объявлении Лойко в розыск.

Как ранее сообщил источник RT, речь идёт о журналистке издания Sota*, которая писала статью о движении «Хизб ут-Тахрир»**.

* Сетевое издание Sota.vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов 30.06.2023.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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