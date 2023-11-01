RT в Telegram
Подпишись

Источник RT: против журналистки Sota возбудили дело об оправдании терроризма

Короткая ссылка
В отношении журналистки издания Sota* возбудили уголовное дело по факту оправдания терроризма, сообщил RT источник в правоохранительных органах.
Источник RT: против журналистки Sota возбудили дело об оправдании терроризма
  • РИА Новости

Речь идёт о статье трёхлетней давности, в которой Анна Лойко писала о движении «Хизб ут-Тахрир»**.

По имеющимся данным, журналистка сейчас в Грузии, её объявили в международный розыск и планируют заочно арестовать.

* Сетевое издание Sota.vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов 30.06.2023.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить