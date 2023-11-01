Источник RT: против журналистки Sota возбудили дело об оправдании терроризма
- РИА Новости
Речь идёт о статье трёхлетней давности, в которой Анна Лойко писала о движении «Хизб ут-Тахрир»**.
По имеющимся данным, журналистка сейчас в Грузии, её объявили в международный розыск и планируют заочно арестовать.
* Сетевое издание Sota.vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов 30.06.2023.
** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.