Источник RT: против журналистки Sota возбудили дело об оправдании терроризма

В отношении журналистки издания Sota* возбудили уголовное дело по факту оправдания терроризма, сообщил RT источник в правоохранительных органах.

Речь идёт о статье трёхлетней давности, в которой Анна Лойко писала о движении «Хизб ут-Тахрир»**.

По имеющимся данным, журналистка сейчас в Грузии, её объявили в международный розыск и планируют заочно арестовать.

* Сетевое издание Sota.vision включено Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов 30.06.2023.

** «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.