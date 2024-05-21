Зеленский обвинил Запад в боязни полностью «порвать» отношения с Россией
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Такую точку зрения в интервью газете The New York Times выразил Владимир Зеленский.
«Все закрыли свои посольства? Нет. Все отправили российских дипломатов домой из своих стран? Нет», — заявил он.
Также Зеленский добавил, что западные страны «оставляют двери с Россией немного приоткрытыми». Такое поведение союзников он объясняет тем, что в Европе и США допускают поражение Украины в ходе конфликта.
Ранее Зеленский заявил, что военные поставки Запада на Украину опаздывают на год.