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Зеленский обвинил Запад в боязни полностью «порвать» отношения с Россией

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Западные страны боятся полностью лишиться связей с Россией.
Зеленский обвинил Запад в боязни полностью «порвать» отношения с Россией
  • globallookpress.com
  • © Ukraine Presidency

Такую точку зрения в интервью газете The New York Times выразил Владимир Зеленский.

«Все закрыли свои посольства? Нет. Все отправили российских дипломатов домой из своих стран? Нет», — заявил он.

Также Зеленский добавил, что западные страны «оставляют двери с Россией немного приоткрытыми». Такое поведение союзников он объясняет тем, что в Европе и США допускают поражение Украины в ходе конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что военные поставки Запада на Украину опаздывают на год.

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