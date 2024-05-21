Зеленский: военные поставки Запада на Украину опаздывают на год

Запад слишком медлит с поставками оружия и боеприпасов Украине, каждое решение принимается с опозданием на год, пожаловался Владимир Зеленский в интервью Reuters.

«Каждое решение, которое принимаем сначала мы, а потом все остальные вместе, опаздывает примерно на год», — сказал он агентству.

Зеленский добавил, что перед тем, как сделать «большой шаг вперёд», страны делают «два шага назад», поэтому Западу нужно «немного изменить парадигму».

Кроме того, он напомнил, что украинской армии нужно как минимум 120 или 130 самолётов, «чтобы противостоять ВС России в небе.

Ранее Зеленский объяснил прорыв российских войск в Харьковской области «нехваткой ПВО».