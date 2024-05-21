Володин 22 мая отправится в Иран
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Об этом сообщает ТАСС.
«Я знаю, вы выезжаете завтра утром в Тегеран», — отметил российский лидер на встрече с Володиным.
Володин подтвердил, что рано утром в среду, 22 мая, он вылетает в Тегеран для участия «в церемонии прощания с президентом Ирана Раиси».
Ранее сообщалось, что тела жертв крушения вертолёта президента Ибрагима Раиси доставили в столицу Ирана. Похороны главы Ирана пройдут 23 мая в родном городе Раиси — Тебризе, ранее там прошла церемония прощания с лидером страны.