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Володин 22 мая отправится в Иран

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Президент России Владимир Путин заявил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин 22 мая отправится в Иран, где состоится церемония прощания с погибшим президентом республики Ибрагимом Раиси.
Володин 22 мая отправится в Иран
  • globallookpress.com
  • © Russian State Duma

Об этом сообщает ТАСС.

«Я знаю, вы выезжаете завтра утром в Тегеран», — отметил российский лидер на встрече с Володиным.

Володин подтвердил, что рано утром в среду, 22 мая, он вылетает в Тегеран для участия «в церемонии прощания с президентом Ирана Раиси».

Ранее сообщалось, что тела жертв крушения вертолёта президента Ибрагима Раиси доставили в столицу Ирана. Похороны главы Ирана пройдут 23 мая в родном городе Раиси — Тебризе, ранее там прошла церемония прощания с лидером страны.

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