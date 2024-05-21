Жительница Белгородской области пострадала при атаке со стороны ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Атака произошла между сёлами Устинка и Ясные Зори Белгородского района.
«Пострадала женщина, которая была за рулём автомобиля», — отметил Гладков.
Пострадавшая с осколочным ранением бедра обратилась в городскую больницу. Ей оказали необходимую помощь, от госпитализации женщина отказалась.
Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту не смогла в ходе брифинга ООН в Женеве адекватно ответить на вопрос о том, по какой причине украинские удары по мирным жителям в Белгородской области замалчиваются на брифингах организации.