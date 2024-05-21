ВСУ атаковали дроном-камикадзе автомобиль, движущийся по дороге в Белгородской области.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Атака произошла между сёлами Устинка и Ясные Зори Белгородского района.

«Пострадала женщина, которая была за рулём автомобиля», — отметил Гладков.

Пострадавшая с осколочным ранением бедра обратилась в городскую больницу. Ей оказали необходимую помощь, от госпитализации женщина отказалась.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту не смогла в ходе брифинга ООН в Женеве адекватно ответить на вопрос о том, по какой причине украинские удары по мирным жителям в Белгородской области замалчиваются на брифингах организации.