В ООН не смогли ответить, почему не обсуждают удары ВСУ по Белгородской области
- AFP
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Отвечая на соответствующий вопрос, Манту, как пишет РИА Новости, по каким-то причинам стала говорить о наличии у ООН «оперативного персонала на Украине» и работе с киевским режимом для оказания гуманитарной помощи.
«Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждём этой информации», — добавила она невнятно, комментируя «причину», по которой агентства ООН постоянно замалчивают украинские удары по мирным жителям в Белгороде и Донбассе.
Вместе с этим следственные органы России, а также иные ведомства и структуры неоднократно давали данные по погибшим в результате, в частности, частичного обрушения дома в Белгороде при атаке ВСУ.
Агентство также указывает и на то, что представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт, отвечая на этот же вопрос, заявил, что его организация не проводит различия между территориями, по которым наносились удары, хотя при этом ВОЗ никогда не упоминала на брифингах ООН об украинских ударах по больницам Донецка.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, ещё один получил ранения при обстреле Донецка ВСУ.