Вучич объяснил, зачем Запад продвигает резолюцию о геноциде в Сребренице

Продвигаемый западными странами проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице инициировали, чтобы продемонстрировать неизбежность политического наказания для суверенных государств.

Об этом, как пишет ТАСС, сербский президент заявил в Нью-Йорке, общаясь с журналистами.

«Они хотели показать, что политически будут наказывать любого, кто независим и самостоятелен», — сказал Александр Вучич.

Также лидер Сербии считает, что данной резолюцией западные страны «прикрываются» по поводу ситуации в Газе, показывая, что они защищают мусульман.

Ранее экс-премьер, председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что голосование на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года грозит обесцениванием термина «геноцид», а также авторитету всемирной организации.