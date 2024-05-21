Вучич объяснил, зачем Запад продвигает резолюцию о геноциде в Сребренице
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Об этом, как пишет ТАСС, сербский президент заявил в Нью-Йорке, общаясь с журналистами.
«Они хотели показать, что политически будут наказывать любого, кто независим и самостоятелен», — сказал Александр Вучич.
Также лидер Сербии считает, что данной резолюцией западные страны «прикрываются» по поводу ситуации в Газе, показывая, что они защищают мусульман.
Ранее экс-премьер, председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что голосование на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года грозит обесцениванием термина «геноцид», а также авторитету всемирной организации.