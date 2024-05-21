RT в Telegram
Подпишись

Вучич объяснил, зачем Запад продвигает резолюцию о геноциде в Сребренице

Короткая ссылка
Продвигаемый западными странами проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о геноциде в Сребренице инициировали, чтобы продемонстрировать неизбежность политического наказания для суверенных государств.
Вучич объяснил, зачем Запад продвигает резолюцию о геноциде в Сребренице
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Об этом, как пишет ТАСС, сербский президент заявил в Нью-Йорке, общаясь с журналистами.

«Они хотели показать, что политически будут наказывать любого, кто независим и самостоятелен», — сказал Александр Вучич.

Также лидер Сербии считает, что данной резолюцией западные страны «прикрываются» по поводу ситуации в Газе, показывая, что они защищают мусульман.  

Ранее экс-премьер, председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что голосование на Генеральной Ассамблее ООН по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года грозит обесцениванием термина «геноцид», а также авторитету всемирной организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить