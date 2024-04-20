Парламент Сербии: резолюция о «геноциде» в Сребренице угрожает авторитету ООН

Экс-премьер, председатель парламента Сербии Ана Брнабич заявила, что голосование по резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года на Генеральной Ассамблее ООН грозит обесцениванием термина «геноцид», а также авторитету всемирной организации.

Как отметила Брнабич на брифинге после беседы с американским дипломатом, если резолюция окажется в повестке ГА ООН, то впервые такой серьёзный вопрос, как геноцид, будет решён простым голосованием.

«Всего два раза тема геноцида была в повестке ГА ООН, и оба раза она была принята при консенсусе. Всё это время наивысшие авторитеты по вопросу геноцида, холокоста и военных преступлений, такие как Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф, говорят, что (в Сребренице. — RT) произошло военное преступление, но не было геноцида», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, новый подход приведёт к тому, что ООН заполонится резолюциями на эту тему и в итоге термин «геноцид» потеряет своё значение.

«Возможно, что таково и есть чьё-то намерение — чтобы это слово больше ничего не значило», — подчеркнула Брнабич.

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