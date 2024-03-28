Запад вновь сорвал заседание Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии
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Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что за проведение встречи, запрос на которую подала российская сторона, проголосовали шесть стран, включая Алжир, Китай, Россию и Сьерра-Леоне, при этом девять воздержались, что привело к отмене мероприятия.
Уточняется, что решение о голосовании было принято по инициативе французской делегации.
Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона возмущена поведением Парижа на заседании СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии.