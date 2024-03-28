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Запад вновь сорвал заседание Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии

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Совет Безопасности ООН из-за позиции западных стран во второй раз за неделю не смог организовать заседание, которое должно было быть посвящено 25-летию агрессии Североатлантического альянса против Югославии.
Запад вновь сорвал заседание Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии
  • Gettyimages.ru
  • © John Lamparski

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что за проведение встречи, запрос на которую подала российская сторона, проголосовали шесть стран, включая Алжир, Китай, Россию и Сьерра-Леоне, при этом девять воздержались, что привело к отмене мероприятия.

Уточняется, что решение о голосовании было принято по инициативе французской делегации.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что российская сторона возмущена поведением Парижа на заседании СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии.

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