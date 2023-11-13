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В Роскачестве заявили, что ГОСТ на школьную форму утвердят в 2024 году

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Глава Роскачества Максим Протасов заявил, что ГОСТ на школьную форму утвердят в 2024 году, а в силу он вступит с середины 2025 года.
В Роскачестве заявили, что ГОСТ на школьную форму утвердят в 2024 году
  • РИА Новости

В беседе с «Российской газетой» Протасов отметил, что в стандарте прописываются только требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы.

«Ребёнок в школьной форме проводит большую часть жизни. Поэтому нам нужно, чтобы форма была гигроскопична, воздухопроницаема, износоустойчива, а ткани не были бы покрашены токсичной краской. А какого она будет цвета, фасона, размера, это решит школа и родительский комитет», — сказал он.

Как добавил Протасов, Роскачество провело первое исследование школьной формы несколько лет назад. Выяснилось, что большая часть товара не дышала и не пропускала влагу.

Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке учебников в 2024 году.

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