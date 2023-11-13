В Роскачестве заявили, что ГОСТ на школьную форму утвердят в 2024 году
- РИА Новости
В беседе с «Российской газетой» Протасов отметил, что в стандарте прописываются только требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы.
«Ребёнок в школьной форме проводит большую часть жизни. Поэтому нам нужно, чтобы форма была гигроскопична, воздухопроницаема, износоустойчива, а ткани не были бы покрашены токсичной краской. А какого она будет цвета, фасона, размера, это решит школа и родительский комитет», — сказал он.
Как добавил Протасов, Роскачество провело первое исследование школьной формы несколько лет назад. Выяснилось, что большая часть товара не дышала и не пропускала влагу.
Ранее сообщалось, что Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке учебников в 2024 году.