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Два человека пострадали в ходе конфликта на юге Москвы

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В пресс-службе столичного ГУ МВД России заявили, что два человека госпитализированы после конфликта на Медынской улице в Москве.
Два человека пострадали в ходе конфликта на юге Москвы
  • РИА Новости

Как заявили ТАСС в ведомстве, в 19:26 мск в службу 102 поступила информация о конфликте группы граждан на улице Медынской. По имеющимся данным, в конфликте участвовали около 15 человек.

«Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан. Двое пострадавших с ножевыми ранениями обнаружены недалеко от места происшествия и госпитализированы», — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Саратове произошла массовая драка подростков, в отдел полиции доставлены десять человек.

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