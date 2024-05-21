Суд Петербурга выписал штраф Okko за показ фильма с ЛГБТ-сценами

Приморский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 1 млн рублей компании Okko за распространение художественного фильма с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, посвящённого жизни французского модельера Ива Сен-Лорана.

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Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города. «Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности ООО «ОККО» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 млн рублей», — говорится в заявлении. Уточняется, что речь идёт о фильме «Ив Сен-Лоран». Ранее Тверской суд Москвы арестовал студента Высшей школы экономики Данилу Морозова на 15 суток за пропаганду ЛГБТ*. * ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена в России.