Блинкен: США не скрывают от Израиля сведения о местоположении лидеров ХАМАС

США не скрывают от Израиля информацию разведки о местоположении лидеров движения ХАМАС.

Так сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Мы предоставляем Израилю всё возможное для самообороны», — подчеркнул Блинкен.

Также он назвал неверной информацию о том, что США готовы делиться с ЦАХАЛ информацией о местонахождении лидеров ХАМАС только в обмен на отказ со стороны Израиля от полномасштабной наземной операции в Рафахе.

Ранее президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом.