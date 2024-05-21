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Блинкен: США не скрывают от Израиля сведения о местоположении лидеров ХАМАС

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США не скрывают от Израиля информацию разведки о местоположении лидеров движения ХАМАС.
Блинкен: США не скрывают от Израиля сведения о местоположении лидеров ХАМАС
  • AP
  • © Carolyn Kaster

Так сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

«Мы предоставляем Израилю всё возможное для самообороны», — подчеркнул Блинкен.

Также он назвал неверной информацию о том, что США готовы делиться с ЦАХАЛ информацией о местонахождении лидеров ХАМАС только в обмен на отказ со стороны Израиля от полномасштабной наземной операции в Рафахе.

Ранее президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом.

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