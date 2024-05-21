Блинкен: США не скрывают от Израиля сведения о местоположении лидеров ХАМАС
- AP
- © Carolyn Kaster
Так сказал американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет ТАСС.
«Мы предоставляем Израилю всё возможное для самообороны», — подчеркнул Блинкен.
Также он назвал неверной информацию о том, что США готовы делиться с ЦАХАЛ информацией о местонахождении лидеров ХАМАС только в обмен на отказ со стороны Израиля от полномасштабной наземной операции в Рафахе.
Ранее президент Джо Байден заявил, что США не считают происходящее в Газе геноцидом.