Минобороны: дрон США вёл разведку в районе Чёрного моря во время нападения ВСУ на корабль
- РИА Новости
«В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря вёл разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США», — говорится в сообщении.
Сейчас корабль «Приазовье» продолжает выполнение поставленных задач.
В ночь на 11 июня около 01:30 украинские военные попытались атаковать корабль «Приазовье» с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров.
Все они были уничтожены, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.
Российский корабль выполнял задачи обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря.