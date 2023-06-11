Минобороны: дрон США вёл разведку в районе Чёрного моря во время нападения ВСУ на корабль

Американский военный дрон RQ-4B Global Hawk занимался разведкой в воздушном пространстве Чёрного моря в момент атаки украинских беспилотных катеров на российский корабль «Приазовье». Об этом заявило Министерство обороны России.

«В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Чёрного моря вёл разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk Военно-воздушных сил США», — говорится в сообщении.

Сейчас корабль «Приазовье» продолжает выполнение поставленных задач.

В ночь на 11 июня около 01:30 украинские военные попытались атаковать корабль «Приазовье» с помощью шести морских быстроходных безэкипажных катеров.

Все они были уничтожены, пострадавших нет, корабль повреждений не получил.

Российский корабль выполнял задачи обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Чёрного моря.